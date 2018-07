Rooney celebra recepção da torcida e agradece com gols

MANCHESTER - A torcida do Manchester United poderia estar magoada com Wayne Rooney pelo interesse que o atacante demonstrou - não publicamente - em deixar o clube e se transferir pelo Chelsea. Mas a diretoria do United recusou a oferta oficial dos londrinos, o atacante ficou, e nesta terça-feira foi muito bem recebido no Old Trafford para a estreia da equipe na Liga dos Campeões. Retribuiu com dois gols e se disse muito feliz em seguir ali.

"Eu estava concentrado e trabalhando duro para colocar a cabeça no lugar, entrar em forma e ficar pronto para a temporada. Estou feliz da forma com que voltei e também por estar jogando e marcando gols", disse Rooney, após marcar duas vezes na vitória por 4 a 2 sobre o Bayer Leverkusen.

"Foi muito boa a recepção que eu tive tomara e que eu possa retribuir com atuações e gols como nesta noite", comentou o atacante, que chegou a 200 com a camisa do Manchester United. Ele é o quarto maior artilheiro da história do clube e está a apenas 49 gols de igualar nada menos que Bobby Charlton.

"Se nós quisermos ganhar a Liga dos Campeões, nós precisamos de vários jogadores fora de série como Rooney. Eu lembro de vir aqui e dizer que ele tinha a chance de se tornar uma lenda de todos os tempos marcando gols pelo clube. Se ele continuar jogando como esta noite, ele vai conseguir isso", elogiou o técnico David Moyes.