Rooney chegará bem na Copa, assegura técnico da Inglaterra

LONDRES - O técnico Roy Hodgson revelou nesta quarta-feira ter a confiança de que Wayne Rooney, principal jogador da seleção inglesa, chegará bem para a disputa da Copa do Mundo no Brasil. O atacante perdeu os últimos três jogos da temporada no Manchester United por causa de contusão, mas fez uma preparação especial antes de iniciar os treinos da Inglaterra, na última segunda, em Portugal.

Por causa dos problemas médicos no final da temporada, Rooney foi antes para Portugal e ficou trabalhando por uma semana com dois preparadores físicos particulares até se apresentar à seleção na segunda-feira. "Ele está muito bem, realmente muito bem", elogiou o treinador, após os primeiros dias de treinos.

"Ele me disse: ''Quando você chegar na segunda e eu te encontrar, quero estar 100% pronto para treinar desde o primeiro dia''. E foi exatamente o que aconteceu. Ele certamente já superou a lesão", contou o treinador, ao revelar a conversa que teve com Rooney antes do início da preparação inglesa para a Copa.

O técnico, inclusive, exaltou a dedicação e a importância de Rooney. "Ele tem consciência de que é um bom jogador e de que nós, em todo o país, temos muita fé nele. Ele sabe que os olhos da Inglaterra estão nele. E vai fazer de tudo, tenho certeza, para mostrar suas melhores qualidades", disse Hodgson.