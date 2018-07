Rooney desfalca Inglaterra em amistoso com a Holanda

Rooney já havia desfalcado o Manchester nas partidas contra o Ajax, pela Liga Europa, e o Norwich, pelo Campeonato Inglês, no fim de semana. Outro destaque do Manchester, o meia Tom Cleverley também ficará de fora do amistoso. O jovem jogador sofreu uma lesão no tornozelo no jogo contra o Ajax e não poderá fazer sua estreia pela equipe inglesa.

Além de Rooney, o atacante Darren Bent, do Aston Villa, também se tornou baixa de última hora no time inglês. Ele machucou o joelho no sábado, na partida contra o Wigan, e foi cortado do amistoso.

Com estas duas ausências, Stuart Pearce terá que escalar um ataque reserva na Inglaterra. Os jovens Daniel Sturridge e Frazier Campbell, este em sua estreia, deverão ser os titulares diante dos holandeses. O treinador interino ainda terá o desfalque do zagueiro Kyle Walker, do Tottenham, cortado de última hora.