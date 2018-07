Rooney desfalca Manchester no início da temporada

MANCHESTER - O técnico David Moyes não poderá contar com Wayne Rooney no início do seu trabalho no Manchester United, na próxima temporada europeia. O atacante sofreu uma lesão no tendão durante treino da equipe na Tailândia, onde o clube faz sua pré-temporada, e ficará afastado por pelo menos um mês.

"Após exame realizado nesta tarde, foi decidido que Wayne Rooney voltará imediatamente para casa para receber melhor atendimento na reabilitação", anunciou o clube, em nota, nesta quinta-feira. "Antecipamos que ele ficará sem condições de ser relacionado para os jogos por um mês".

Por causa da contusão, Rooney já virou desfalque certo para a partida de abertura da temporada nacional, a Supercopa da Inglaterra (Community Shield), entre o Manchester, atual campeão inglês, e o Wigan, vencedor da última Copa da Inglaterra. O jogo está marcado para o dia 11 de agosto. Pelo Campeonato Inglês, o Manchester fará sua estreia no dia 17, contra o Swansea.