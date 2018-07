Rooney desfalca Manchester United contra Blackburn

Wayne Rooney vai desfalcar o Manchester United na partida contra o Blackburn, domingo, pelo Campeonato Inglês, por conta de uma lesão no tornozelo. O atacante da seleção da Inglaterra deixou a partida contra o Bayern de Munique, quarta-feira, em que a equipe foi eliminada da Liga dos Campeões da Europa, aos dez minutos do segundo tempo, depois de agravar a lesão, sofrida oito dias antes.

Rooney teve uma lesão nos ligamentos do tornozelo durante a derrota por 2 a 1 para o Bayern, em Munique, e ficou fora do confronto contra o Chelsea, antes de retornar no segundo duelo das quartas de final da Liga dos Campeões. O técnico Alex Ferguson espera ter Rooney de volta no clássico contra o Manchester City, em 17 de abril.

"Eu não acho que seja tão grave como dissemos, quando ele se contundiu pela primeira vez, mas acho que ele estará pronto para o jogo contra o City", disse Ferguson. "Nós temos mais tempo para trabalhar nele, de qualquer maneira. Fora isso, todo mundo está apto".

A ausência de Rooney, que marcou 34 gols nesta temporada, é uma das mudanças na escalação do Manchester United, com Ferguson preocupado para a reta final da temporada. Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville e John O''Shea podem entrar na equipe.

"Tendo em conta a natureza do jogo de quarta-feira e a energia gasta, temos que considerar a questão física", disse Ferguson. "Nós temos uma equipe para usar. Espero que possamos recuperar a energia da equipe. Se fizermos isso, tudo vai dar certo".