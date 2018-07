Rooney desmente Ferguson e nega lesão no tornozelo

O atacante Wayne Rooney negou que sofra com problemas no tornozelo, contradizendo declaração do técnico do Manchester United, Alex Ferguson, feita no último mês. "Não tenho nenhum problema no tornozelo", garantiu o jogador de 24 anos.

Ferguson declarou que o jogador sofria com um problema no tornozelo antes da partida contra o Valencia, pela Liga dos Campeões. Rooney, no entanto, garantiu que não perdeu nenhum treino na temporada e disse não ter entendido as afirmações do treinador.

No início desta temporada, Rooney não conseguiu repetir o bom desempenho dos últimos anos e teve atuações apagadas. Marcou, por exemplo, apenas um gol pelo Manchester United, e de pênalti, contra o West Ham no final de agosto.