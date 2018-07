Rooney diz que jornal fez escuta ilegal em seu telefone

"Os detetives da Scotland Yard vieram me visitar mais cedo e mostraram alguns documentos. Parece que um jornal fez uma escuta no meu telefone", escreveu o atleta. "Jornais invadiram nossos telefones. Desesperador e nojento", disse a esposa do jogador, Coleen.

A revelação da escuta ilegal faz parte de uma longa investigação da polícia, preocupada com uma série de interceptações telefônicas realizadas pelo jornal News of the World. As escutas visavam celebridades da Inglaterra. Em 2007, dois funcionários do periódico foram presos por tentarem interceptar ligações de empregados da Família Real.

Nos últimos meses, Rooney tem reclamado das notícias publicadas sobre sua vida privada nos jornais ingleses. A polícia local informou que não divulgará detalhes sobre o caso do jogador do Manchester United.