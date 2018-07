Rooney diz que jornal pode ter grampeado seu telefone

Jornais noticiaram que o jogador do Manchester United é uma das personalidades cuja secretária eletrônica pode ter sido interceptada por jornalistas do tablóide News of the World. A publicação escreveu diversas histórias exclusivas sobre ele em 2005 e 2006.

"Detetives da Scotland Yard vieram me ver mais cedo e mostraram alguns documentos, parece que um jornal grampeou meu telefone", escreveu Rooney no Twitter.

"Farei meus advogados tratarem do grampo telefônico até o fim da temporada", disse ele na mensagem subsequente.

O porta-voz de Rooney, Ian Monk, confirmou que Wazzaroon08 é o nome de Rooney no Twitter, mas não quis comentar o caso.

Este mês, o jornal, que faz parte da News Corp, de Rupert Murdoch, pediu desculpas a oito pessoas, incluindo à atriz Sienna Miller, por ter grampeado o telefone dela em busca de histórias.

(Reportagem de Olesya Dmitracova)