Rooney é barrado e Manchester United goleia o Leicester no Inglês

O Manchester United espantou de vez qualquer os questionamentos sobre o momento do time e goleou o atual campeão Leicester neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Com um primeiro tempo avassalador, a equipe aproveitou o apoio da torcida no Old Trafford e se recuperou na competição ao fazer 4 a 1.

Vindo de derrotas para Manchester City e Watford no Inglês, o Manchester precisava mudar. E o técnico José Mourinho cedeu às críticas da torcida e da imprensa local e barrou o astro Wayne Rooney, que ficou no banco. Deu certo, porque o time se mostrou mais veloz e despachou o adversário com quatro gols no primeiro tempo.

O resultado levou o Manchester a 12 pontos, na terceira posição provisória da tabela. A equipe agora volta suas atenções para a Liga Europa, pela qual enfrentará o Zorya Luhansk na quinta-feira, novamente em casa.

O Leicester, por sua vez, mostrou que deve mesmo lutar por pretensões mais modestas do que o título de 2015/2016. Com a derrota, parou nos sete pontos e é somente o 12.º colocado da tabela. Agora, se prepara para a segunda rodada da Liga dos Campeões, pela qual receberá o Porto nesta terça.

O JOGO

O Manchester começou tomando conta da posse de bola, mas sem a criação de grandes oportunidades. Em uma das primeiras chegadas, aos 21 minutos, abriu o placar. Daley Blind cobrou escanteio da esquerda e Smalling subiu sozinho para finalizar de cabeça para a rede.

O gol desestruturou o Leicester, que tinha uma proposta de jogo mais defensiva. O Manchester, então, aproveitou para golear ainda no primeiro tempo. O segundo gol foi um golaço. Mata, Pogba e Lingard fizeram linda triangulação pela direita e o inglês deu belo toque para o espanhol finalizar de esquerda no canto.

Mas o melhor caminho para chegar ao gol do Leicester era mesmo nos escanteios. Aos 39, em jogada ensaiada, Blind cobrou rasteiro dentro da área para Mata, que aproveitou a desatenção da defesa e tocou para Rashford, sozinho, finalizar para o gol. Dois minutos depois, o mesmo Blind cobrou novo escanteio pela esquerda, Pogba se antecipou e desviou para marcar seu primeiro gol neste retorno ao Manchester.

Com o jogo praticamente definido, o Manchester relaxou no segundo tempo. O próprio Leicester parecia já aceitar a derrota e tirou de campo seus dois principais astros, Mahrez e Jamie Vardy, talvez já pensando no confronto de terça pela Liga dos Campeões.

Mas foi justamente o substituto de um deles que marcou o gol de honra da equipe. Aos 14 minutos, Gray, que havia entrado na vaga de Vardy, recebeu pela esquerda, driblou Lingard e arriscou de longe, acertando o ângulo de De Gea e marcando um golaço. Já na reta final, ele mesmo tentou repetir a dose e tentou de cobertura de longe, mas desta vez o goleiro espanhol voou para fazer linda defesa.