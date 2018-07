Rooney é descartado de amistoso entre Inglaterra e Holanda

Rooney ficou fora da derrota do United para o Ajax Amsterdam pela Liga Europa na última quinta-feira, e também da vitória de 2 x 1 sobre o Norwich City no sábado pelo Campeonato Inglês.

"Wayne ainda não se recuperou da infecção na garganta", disse Ferguson ao canal de TV Sky Sports. "Esperamos tê-lo à disposição no domingo que vem, porque temos uma partida importante".

O United, em segundo na liga inglesa e dois pontos atrás do líder Manchester City, visita o terceiro colocado Tottenham Hotspur no próximo final de semana.

A seleção inglesa enfrenta os holandeses em casa sob o comando do técnico interino Stuart Pearce após a saída de Fabio Capello no início do mês.

Pearce já estava sem Darren Bent, atacante do Aston Villa, que sofreu uma contusão no tornozelo durante o empate sem gols de sua equipe com o Wigan no sábado.

(Por Toby Davis)