Rooney é flagrado bêbado em festa dentro de hotel da seleção, diz jornal

Um dos maiores ídolos da história do futebol inglês, Wayne Rooney não parece estar sabendo lidar com a fase decadente da carreira. Conforme divulgou o jornal The Sun, o atacante do Manchester United foi flagrado completamente bêbado após "invadir" uma festa de casamento no hotel em que a seleção estava hospedada após a vitória sobre a Escócia, na última sexta-feira.

Atualmente no banco de reservas do Manchester United e cogitado em mercados menores, como China e Estados Unidos, Rooney não vive o melhor de seus momentos e, até por isso, decidiu extravasar. Ao lado de seu companheiro de seleção Phil Jagielka, o atacante se empolgou nas comemorações após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia e, depois de "uma cerveja e outra" no bar do hotel, acabou estendendo a noite em uma festa que acontecia no local.

"Ele não podia juntar uma frase e estava caindo. Ninguém poderia acreditar que este era o capitão da seleção inglesa", disse, ao The Sun, um dos convidados da festa, afirmando ainda que Rooney participou das comemorações até 5 horas da manhã.

O jornal cogitou ainda que, ao contrário do que disse a Federação Inglesa ao tirar Rooney do amistoso contra a Espanha, nesta terça-feira, justificando que o atacante estaria com uma lesão no joelho, o real motivo para o corte foi a bebedeira de sexta-feira.