Rooney e Van Persie voltarão a desfalcar o Manchester United no inglês

MANCHESTER - Atravessando péssima fase, o Manchester United mais uma vez não poderá contar com Wayne Rooney e Robin van Persie. Lesionados, os dois atacantes foram confirmados nesta sexta-feira como desfalques do time para o duelo deste sábado, contra o Swansea, em casa, pelo Campeonato Inglês.

As baixas foram anunciadas pelo técnico David Moyes, que já não contou com a badalada dupla no confronto diante do mesmo Swansea, no último domingo, quando o Manchester perdeu por 2 a 1, em pleno Old Trafford, e deu adeus à Copa da Inglaterra.

Rooney se recupera de uma lesão na virilha, enquanto o astro holandês tem um problema na coxa e não joga desde 7 de dezembro, quando o United caiu, também em casa, diante do Newcastle.

Apesar de novamente amargar os desfalques, Moyes afirmou nesta sexta-feira que está esperançoso de que poderá contar com Rooney no clássico diante do Chelsea, no próximo dia 19, pelo Campeonato Inglês, embora tenha admitido que a virilha do jogador não está "tão boa como esperávamos" que pudesse estar nesta semana. "Esperamos que ele possa estar apto para o jogo contra o Chelsea, mas veremos como ele ficará", disse. Já ao falar da situação de Van Persie, o comandante destacou: "Vamos fazer tudo o que pudermos para recuperá-lo rapidamente".

Atual campeão nacional, o Manchester ocupa hoje a sétima posição do Campeonato Inglês, com 34 pontos, 11 atrás do líder Arsenal.