Rooney é vetado para pegar o PSV e brasileiro ganha chance no United

O técnico Louis van Gaal terá um importante desfalque para armar o Manchester United diante do PSV, nesta terça-feira, pela estreia da Liga dos Campeões. O atacante Wayne Rooney não se recuperou de uma lesão muscular na coxa, foi vetado pelo departamento médico do clube inglês e sequer viajou com a delegação para Eindhoven.

Dias depois de se tornar o maior artilheiro da história da seleção inglesa, Rooney se contundiu no último treino do Manchester antes do clássico diante do Liverpool no último sábado. De acordo com Van Gaal, a esperança é voltar a contar com o atacante contra o Southampton, no próximo fim de semana.

Sem Rooney, a expectativa é de que o jovem Martial possa fazer sua primeira partida como titular do Manchester. Contratado a peso de ouro junto ao Monaco, o atacante estreou bem diante do Liverpool, quando entrou no segundo tempo e marcou belo gol no triunfo por 3 a 1. Ao menos naquela partida, no entanto, Van Gaal optou por Depay e Fellaini para iniciar no ataque.

Quem também ganhou uma oportunidade sem Rooney foi o brasileiro Andreas Pereira. O jovem meia de 19 anos se recuperou de uma lesão sofrida quando servia a seleção olímpica brasileira, foi relacionado por Van Gaal e pode fazer sua estreia na Liga dos Campeões.