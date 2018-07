Rooney espera clima intenso contra a rival Escócia nesta terça

Uma das maiores e mais antigas rivalidades da história do futebol ganhará mais um capítulo nesta terça-feira, quando a Inglaterra enfrenta a seleção da Escócia, em Glasgow, em amistoso. Wayne Rooney, capitão inglês e um dos jogadores mais experientes do grupo, afirma que espera um ambiente intenso e revela que até já conversou com atletas mais jovens.

"Vai ser um grande teste. Obviamente, eu já joguei aqui antes em grandes noites de Liga dos Campeões", disse Rooney, referindo-se ao Celtic Park, que deve receber mais de 60 mil pessoas nesta terça. "De fato, eu falei com alguns jogadores mais jovens para garantir que eles estejam prontos para o jogo, pois, se não, isso pode pegá-los de surpresa", concluiu o camisa 10 inglês.

A última partida entre os dois rivais foi no ano passado, quando a Inglaterra triunfou por 3 a 2 em Wembley. Dessa forma, vai se mantendo o tabu que já dura 15 anos sem uma vitória escocesa sobre os ingleses. A última delas foi em 1999.