Rooney está fora do clássico entre Manchester United e Chelsea

MANCHESTER - O atacante Wayne Rooney vai desfalcar o Manchester United na partida contra o Chelsea, domingo, pelo Campeonato Inglês, por seguir se recuperando de uma lesão, informou nesta sexta-feira o técnico David Moyes. O jogador ainda não está livre de uma contusão na virilha.

"Esperamos que possamos recuperá-lo o mais rápido possível, mas não queremos definir uma data", disse Moyes sobre Rooney, que não entra em campo desde 1º de janeiro, quando o Manchester United enfrentou o Tottenham.

Além de Rooney, Van Persie também foi descartado da partida por causa de uma lesão muscular. O atacante holandês não entra em campo desde o dia 10 de dezembro, mas Moyes indicou que ele deverá voltar ao time antes do que o seu companheiro de setor ofensivo.

"Robin tem uma boa chance de treinar no início da próxima semana. Seria um grande impulso. A maioria dos jogadores estão chegando perto do condicionamento ideal", afirmou.

Apenas em sétimo lugar, com 37 pontos, o Manchester United tentará melhorar a sua participação no Campeonato Inglês diante do Chelsea, o terceiro colocado e que jogará no seu estádio, o Stamford Bridge.