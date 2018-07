Rooney fica fora da convocação da Inglaterra para jogos contra Escócia e França

Um dia após conquistar o título da Liga Europa pelo Manchester United, o atacante Wayne Rooney ficou fora, mais uma vez, da lista de convocados do técnico Gareth Southgate para os próximos compromissos da seleção da Inglaterra, sendo um amistoso e um jogo pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018.

Rooney recebeu mais oportunidades para jogar pelo Manchester United na reta final da temporada, sendo usado por José Mourinho por causa das várias lesões no elenco e também em função da maratona de jogos. E na última quarta-feira, entrou nos minutos finais da decisão da Liga Europa com o Ajax, na Suécia, para levantar a taça. Ainda assim, não convenceu Southgate a convocá-lo.

Assim, a Inglaterra seguirá sem utilizar o seu artilheiro histórico, com 53 gols, e o jogador que mais vezes vestiu a camisa da equipe, com 119 partidas. E as suas esperanças de encerrar a sua carreira na seleção com a participação na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, parece ameaçada pela preferência do treinador por atacantes como Marcus Rashford, Jermain Defoe, Harry Kane e Jamie Vardy, todos convocados nesta quinta-feira, além dos lesionados Daniel Sturridge e Daniel Welbeck.

Com a sua presença na convocação, Rashford, de 19 anos e que foi titular pelo Manchester United na decisão da Liga Europa, não vai defender a seleção da Inglaterra no Campeonato Europeu Sub-21. Já Kane, o artilheiro do Campeonato Inglês, poderá enfim defender a seleção inglesa sob o comando de Southgate, pois havia ficado de fora dos seis compromissos anteriores da equipe com o treinador por estar lesionado.

Southgate também convocou o goleiro Jack Butland, do Stoke City, 14 meses após ele sofrer grave lesão no tornozelo direito em amistoso contra a Alemanha. Além disso, o lateral-direito Kieran Trippier, do Tottenham, foi chamado pela primeira vez.

A relação de 25 nomes anunciados vai defender a Inglaterra em duelo com a Escócia, fora de casa, em 10 de junho, em Glasgow, pela Eliminatórias da Copa, e depois vai encarar a França, também como visitante, em Saint-Denis, em amistoso. Os ingleses lideram o seu grupo no torneio classificatório europeu com 13 pontos em cinco jogos e quatro de vantagem para a segunda colocada Eslováquia.

Confira a lista de convocados da seleção da Inglaterra:

Goleiros: Jack Butland (Stoke), Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino), Tom Heaton (Burnley).

Defensores: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Aaron Cresswell (West Ham), Ben Gibson (Middlesbrough), Phil Jones (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Tottenham).

Meio-campistas: Dele Alli (Tottenham), Eric Dier (Tottenham), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Brom), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City).

Atacantes: Jermain Defoe (Sunderland), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester).