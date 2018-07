Rooney garante Manchester empenhado na Liga Europa

"Eu acho que o treinador (Ferguson) nunca ganhou a Liga Europa, então tenho certeza que ele quer vencê-la. Toda competição que nós entramos nós queremos ganhar. Existem alguns bons times, mas nós temos que acreditar, continuar trabalhando e tomara nós possamos avançar e vencer a Liga", disse Rooney, nesta quinta-feira, em um chat online com os torcedores do Manchester.

Se Ferguson classificou como "fracasso" a eliminação do Manchester United, que perdeu do Basel e acabou na terceira colocação do seu grupo na Liga dos Campeões, o atacante Rooney preferiu usar o termo "pena". "Definitivamente, é uma pena ficarmos fora da Liga dos Campeões. É a competição que nós todos quermos jogar. Infelizmente nós fomos eliminados e agora nós voltamos nossas atenções para o Campeonato Inglês e a Liga Europa", lamentou.

O atacante inglês também falou da maus ventos que têm soprado em Old Trafford. Nesta semana, a equipe perdeu o seu capitão, Nemanja Vidic, que perderá todo o restante da temporada por lesão, e o meia Darren Fletcher, afastado com uma grave doença intestinal. "Os dois são importantes jogadores para nós. É uma pena perdermos Nemanja por ele ser nosso capitão e um grande zagueiro. É uma pena por Darren também. Ele é um grande jogador e uma excelente pessoa. Tomara que ele fique bom logo e volte forte para nos ajudar."