Rooney ironiza reclamação do City e vê expulsão justa O atacante Wayne Rooney ironizou nesta segunda-feira as reclamações do Manchester City por conta da expulsão de Vincent Kompany no último domingo, durante a vitória do United por 3 a 2 sobre o rival, em partida válida pela Copa da Inglaterra. O jogador belga recebeu o cartão vermelho por falta cometida no português Nani aos 12 minutos do primeiro tempo.