Rooney marca dois e Inglaterra goleia San Marino por 5 a 0

A Inglaterra não teve nenhum problema para vencer, nesta quinta-feira, o seu segundo jogo nas Eliminatórias da Euro/2016. Jogando em casa, em Wembley, fez a sua obrigação e goleou a fraca seleção de San Marino por 5 a 0, mantendo o primeiro lugar do Grupo E. Rooney marcou duas vezes e foi o artilheiro do jogo em Londres.

Foram 25 minutos até que a Inglaterra abrisse o placar contra o time semi-amador de San Marino. Milner bateu escanteio, o goleiro saiu mal e Jagielka fez de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Rooney ampliou, de pênalti.

Na segunda etapa, Oxlade-Chamberlain cruzou rasteiro da direita e Welbeck se antecipou ao goleiro para fazer 3 a 0. No quarto, Townsend pegou bem na bola de fora da área e transformou a vitória em goleada. Rooney, nos minutos finais, fechou a contagem.

Também nesta quinta-feira, a Eslovênia surpreendeu a Suíça e venceu por 1 a 0, em casa, num gol de pênalti de Novakovic, a 11 minutos do fim do jogo. Na Lituânia, os anfitriões também passaram pelo placar mínimo sobre a Estônia.

Assim, a Inglaterra lidera o Grupo E com seis pontos e saldo de sete. Em segundo aparece a Lituânia, com a mesma pontuação e saldo de três gols. Estônia e Eslovênia têm três pontos, contra zero de Suíça e San Marino.

No domingo, a Inglaterra vai até Tallin para visitar a Estônia, enquanto a Lituânia recebe a Eslovênia. A Suíça tenta seus três primeiros pontos contra San Marino, terça, em Serravalle.