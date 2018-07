Rooney marca e Everton arranca empate com Brighton & Hove, mas segue em baixa

O Everton contou com a estrela do veterano Wayne Rooney para não sair com a derrota diante do caçula Brighton & Hove Albion, neste domingo. Fora de casa, a equipe saiu atrás no segundo tempo, mas viu o atacante marcar de pênalti para selar o 1 a 1. O resultado, porém, não tira os visitantes das últimas colocações na tabela do Campeonato Inglês.

Em oito no Inglês, o Everton venceu somente duas vezes. São oito pontos na tabela, o que deixa o time na 16.ª colocação, muito próximo da zona de rebaixamento. O Brighton & Hove tem a mesma pontuação, mas, com melhor saldo de gols, é o 14.º colocado.

O confronto deste domingo foi bastante truncado, mas o Brighton & Hove arrancou na reta final do segundo tempo para abrir o placar. Aos 36 minutos, o lateral espanhol Bruno Saltor fez ótima jogada pela direita e cruzou. A zaga cochilou, Pascal Gross aproveitou a sobra e tocou para Knockaert marcar.

Mas Bruno Saltor foi de herói a vilão em minutos. Aos 45, após cobrança de falta para a área, ele abandonou a bola para acertar uma cotovelada em seu marcador. O árbitro viu e marcou pênalti, que Rooney bateu com categoria para marcar. O prejuízo só não foi maior porque o goleiro Mathew Ryan fez duas grandes defesas nos acréscimos e impediu a virada.

Pela próxima rodada do Campeonato Inglês, o Brighton & Hove visita o West Ham na sexta-feira. Já o Everton agora volta as atenções para a Liga Europa, pela qual encara o Lyon na quinta, em casa.