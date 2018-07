Rooney marca em amistoso em sua reestreia com a camisa do Everton

Em seu retorno ao time no qual foi revelado, Wayne Rooney não decepcionou a torcida e deixou sua marca no amistoso contra o Gor Mahia, na Tanzânia. O atacante, que deixou o Manchester United nesta última janela de transferências, marcou um dos gols na vitória do Everton por 2 a 1 sobre o time queniano.

Rooney balançou as redes aos 35 minutos de jogo. Jacques Tuyisenge descontou dois minutos depois, para a equipe do Quênia. E Kieran Dowell fez o gol a vitória do Everton aos 37 minutos do segundo tempo.

Minutos antes do início do amistoso, um torcedor burlou a segurança, invadiu o gramado e deu um abraço em Rooney. Curiosamente, o fã vestia camisa do Manchester United, ex-time do atacante.

O amistoso disputado em Dar Es Salaam, na Tanzânia, faz parte do roteiro de partidas que o Everton disputa na África como preparação para a próxima temporada europeia.

Rooney foi anunciado de forma surpreendente pelo Everton na semana passada, encerrando uma passagem de 13 anos pelo United. Ele assinou contrato de dois anos com o clube que defendeu na juventude e no início da carreira.