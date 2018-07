Rooney marca no 1o minuto e Manchester United vence

Rooney anotou seu 12º gol na temporada ao completar de cabeça o cruzamento de Antonio Valencia em uma tarde ensolarada, mas fria, no pequeno estádio inglês.

Michael Carrick fez 2-0 aos 11 da segunda etapa, após receber passe de Joey Barton na intermediária, dominar e chutar da entrada da área, sem chance para o goleiro tcheco Radek Ceny.

O Manchester United soma 39 pontos em 16 rodadas, um ponto e um jogo a mais do que os vizinhos do City, que recebem o quinto colocado Arsenal neste domingo.

O Chelsea empatou em 1-1 contra o ameaçado Wigan no sábado, e pode perder a terceira posição para o Tottenham, que joga em casa contra o Sunderland.

O Liverpool estava jogando contra o Aston Villa.

O gol de Rooney foi o terceiro mais rápido da temporada e o Manchester poderia ter feito 2-0 em apenas três minutos, contra um adversário que acaba de subir da segunda divisão e cuja última vitória contra o Manchester havia acontecido na antiga primeira divisão, em 1992.

Danny Welbeck também teve a chance de marcar aos 24 minutos, mas chutou para fora e Cerny fez duas grandes defesas em um espaço de três minutos para manter o time em condições de jogo.

O QPR teve uma boa oportunidade de empatar no reinício da partida, quando Jay Bothroyd tocou rasteiro após rápido cruzamento, que Jamie Mackie desviou com as pontas dos dedos.

O gol de Carrick encerrou um período de 70 partidas sem marcar, quase dois anos após seu último tento pelo Manchester United no Campeonato Inglês.

O atacante mexicano Javier 'Chicharito' Hernandez retornou à atividade, após duas semanas em recuperação por conta de uma lesão no tornozelo, cuja previsão era de quatro semanas de afastamento,e entrou no segundo tempo no lugar de Welbeck.

(Por Alan Baldwin)