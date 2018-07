Rooney pede desculpas à seleção inglesa por comportamento 'inapropriado'

Capitão da seleção inglesa, Wayne Rooney foi protagonista de uma grande polêmica nos últimos dias por conta da divulgação de fotos em que o jogador estaria embriagado no domingo. Nesta quarta-feira, o atacante do Manchester United se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto e pediu desculpas.

"Naturalmente, Rooney sente muito por essas fotos tiradas com torcedores terem sido publicadas hoje. Embora tenha sido um dia de folga para todo o elenco e staff, ele reconhece que as imagens são inapropriadas para alguém em sua posição", explicou a assessoria do jogador através de comunicado.

Rooney teria entrado em uma festa de casamento realizada no salão de festas do hotel em que a seleção inglesa estava hospedada em Londres depois de vencer a Escócia na sexta-feira, pelas Eliminatórias. Imediatamente, as fotos ganharam grande repercussão no país e, coincidência ou não, o jogador ficou de fora do amistoso com a Espanha na última terça.

"Mais cedo, Wayne conversou publicamente com Gareth Southgate (técnico interino da Inglaterra) e Dan Ashworth (diretor-técnico) para se desculpar totalmente. Ele gostaria de estender as desculpas para todos os jovens fãs que viram essas fotos", explicou o comunicado.