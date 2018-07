Rooney perde recurso e é suspenso por dois jogos

Ele ficará de fora da partida do Manchester United contra o Fulham no sábado e da semifinal da FA Cup contra o Manchester City, no estádio de Wembley, no dia 16 de abril.

O atacante inglês, que rapidamente pediu desculpas por seu destempero, foi punido pelos palavrões proferidos a uma câmera de TV que transmitia ao vivo a vitória de 4 x 2 contra o West Ham United, num jogo do Campeonato Inglês, no sábado.

Em um comunicado divulgado pelo seu porta-voz, Rooney disse: "Estou indignado em perder duas partidas, não sou o primeiro jogador a falar palavrões na TV e não serei o último."

"Diferentemente de outros que foram pegos falando palavrões na câmera, eu pedi desculpas imediatamente. E, ainda assim, sou a única pessoa punida por falar palavrões. Não parece certo."

