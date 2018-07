Rooney pode voltar ao Manchester United no domingo

O Manchester United temia ter perdido Wayne Rooney até o final da temporada 2009/2010, mas já crê que poderá utilizar o atacante na partida contra o Sunderland, domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês.

Veja também:

Manchester United renova contrato de Gary Neville

O técnico Alex Ferguson disse no último sábado acreditar que Rooney ficaria entre duas ou três semanas afastado dos gramados por conta de uma lesão na virilha. Porém, nesta sexta-feira, ele revelou que o atacante pode até atuar no fim de semana.

Ferguson disse que Rooney havia se recuperado de uma lesão no tornozelo que ele sofreu nas quartas da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique e parecia sem problema na virilha, que ele lesionou há uma semana durante um treinamento.

"Esperamos que Wayne se juntar a nós no treino e, eventualmente, Rio Ferdinand também", disse Ferguson. "Vamos ver como eles estarão, mas nós temos dois dias. Lesões na virilha podem ser um problema nesta época do ano, quando as coisas ficam mais complicadas, mas espero que ele se sinta bem hoje para que nos dê algo para pensar para domingo".

Ferguson garantiu que Rooney está completamente recuperado da lesão na virilha. "Wayne perdeu o jogo da semana passada contra o Tottenham para permitir que recuperasse o tornozelo. Nós não temos quaisquer problemas com isso agora. Ele está OK", afirmou.

O Manchester United está um ponto atrás do Chelsea, restando duas rodadas para o encerramento do Campeonato Inglês. No fim de semana, o time londrino vai enfrentar o Liverpool, que tentará se recuperar da eliminação nas semifinais da Liga Europa pelo Atlético de Madrid.