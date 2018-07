Rooney publica foto em avião e indica que deve se transferir para time dos EUA

O atacante Wayne Rooney publicou uma foto em suas redes sociais nesta quinta-feira que pode indicar a saída dele do Everton, da Inglaterra. Na publicação no Twitter, legendada com imagens da bandeira dos Estados Unidos e de um avião, o jogador inglês aparece em um voo, o que pode significar a transferência dele para um clube da Major League Soccer, a principal liga de futebol norte-americana.

+ Apresentado como reforço do Liverpool, Keita recebe camisa 8 das mãos de Gerrard

+ Fellaini anuncia saída do Manchester United e promete revelar destino no domingo

Especulações na Inglaterra indicam que Rooney está em negociação para jogar no DC United, sediado na cidade de Washington, capital dos EUA. Uma transferência, porém, dependeria do aval do Everton, clube que revelou Rooney e tem mais um ano de contrato com o atacante de 32 anos.

Nascido e criado em Liverpool, Rooney voltou ao Everton há um ano, após 13 temporadas disputadas pelo Manchester United, no qual se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 253 gols em 559 partidas. Já pela Inglaterra, o atacante marcou 53 vezes em 119 jogos, números que garantem a ele a liderança no ranking de goleadores da seleção.

Apesar das marcas expressivas alcançadas em sua carreira, Rooney apresentou declínio em sua produtividade nos últimos anos. Ele foi liberado pelo Manchester United para retornar ao Everton, há 12 meses, e não é convocado para representar a seleção inglesa desde 2016. Na última temporada, foram 11 gols em 40 partidas, das quais foi titular em 36 delas e substituído 24 vezes.