Rooney revela que pretende ser técnico no futuro

"Gostaria de ser treinador, é minha ambição para quando eu deixar de jogar. Você vê os atletas que jogaram com Alex (Ferguson, técnico do Manchester United) e eles se tornaram bons treinadores. Mas não quero segui-lo aqui, ou começar no Everton ou no Manchester United", comentou o atacante de 25 anos.

Dirigir equipes menores, na avaliação de Rooney, seria importante antes de assumir responsabilidades maiores. "Quero aprender antes em competições menores e construir uma reputação até saltar para um grande clube. Não é certo quando alguém pega um grande trabalho sem ter experiência. Há técnicos que trabalharam por muitos anos para tentar chegar lá", finalizou.