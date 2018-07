Rooney se aproxima de recorde como maior artilheiro da Inglaterra

Astro do Manchester United, Wayne Rooney teve muitos motivos para comemorar após a última terça-feira, 18. Os dois gols marcados na vitória da Inglaterra sobre a Escócia por 3 a 1, em amistoso, fizeram o novo capitão do English Team ficar muito próximo de bater o recorde como o maior artilheiro da história da seleção.

Rooney tem agora 46 gols com a camisa inglesa, contra 48 de Gary Lineker, segundo colocado na lista de artilheiros, e 49 do lendário Bobby Charlton, atual detentor do recorde. Próximo de atingir a marca, o atacante ainda celebra o fato de a Inglaterra ter seguido com 100% de aproveitamento no pós-Copa – com seis vitórias em seis partidas –, quando ele assumiu o posto de capitão da equipe. A Inglaterra é líder do Grupo E das Eliminatórias para a Eurocopa, com 12 pontos.

O técnico da seleção inglesa Roy Hodgson falou sobre o assunto após a partida desta terça, em entrevista coletiva. “Tudo (em relação à repercussão) será sobre estes dois gols, mas acho que Rooney é muito maior do que apenas esses dois gols, e há muito mais pontos positivos em seu jogo”, afirmou. “Eu acho que os recordes são importantes e que isso deve ser bom para ele pensar que, caso continue nesse caminho, em breve verá o seu nome no topo da lista.”

Próximo de se tornar o maior artilheiro da Inglaterra, Rooney, com 101 jogos pelo país, tem média de 0,45 gols por partida. O recordista Bobby Charlton terminou a carreira com média de 0,46 tentos por jogo. Ambos estão distantes de Gary Lineker neste quesito, que, com 48 gols em 80 jogos, tem média de 0,6.

Apesar de todo os prognósticos serem favoráveis, o principal nome do Manchester United terá que esperar um pouco mais para colocar seu nome na história. Isso porque a Inglaterra só voltará a campo em março de 2015, contra a Lituânia, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.