Rooney se diz 'devastado' por queda inglesa na Copa Mais uma vez a Inglaterra chegou a uma Copa do Mundo com uma geração talentosa e acabou decepcionando. No torneio no Brasil, no entanto, a queda precoce ganhou tons ainda mais dramáticos por ter ocorrido ainda com uma partida por disputar na primeira fase. O vexame da seleção fez com que um dos principais astros do país, o atacante Wayne Rooney, desse explicações e lamentasse o momento.