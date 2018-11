Rooney volta a ser convocado pela Inglaterra para amistoso de despedida

O meia Wayne Rooney vai voltar a vestir a camisa da seleção da Inglaterra. Vai ser no dia 15 de novembro em um amistoso beneficente contra os Estados Unidos. O anúncio foi feito neste domingo pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA). Será a despedida do jogador com a camisa da seleção.

O ex-capitão, de 33 anos, jogara pela última vez pela equipe nacional em novembro de 2016, diante da Escócia. "Estou extremamente animado para jogar pela Inglaterra em Wembley novamente", disse Rooney, maior artilheiro da seleção, com 53 gols, em 119 partidas. "Eu gostaria de agradecer a Gareth Southgate (técnico da Inglaterra) e a FA pelo convite, que vai ajudar minha fundação."

Rooney fez sua estreia na seleção inglesa em 2003, aos 17 anos, e superou a lenda Bobby Charlton em 2015. "Jogar pela Inglaterra foi a maior honra da minha carreira. Será um momento especial disputar a 120ª partida. É apropriado que o jogo seja contra os Estados Unidos e espero que todos os fãs apreciem o jogo."

Ao longo de uma carreira internacional de 13 anos, Rooney representou a Inglaterra em três Copas do Mundo e em três Eurocopas. Rooney, que começou sua carreira no Everton, passou 13 temporadas no Manchester United. Após um retorno de um ano no Everton, Rooney foi para os Estados Unidos para atuar no D.C. United.

Após o amistoso com os Estados Unidos, a Inglaterra vai jogar contra a Croácia, também em Wembley, pela Liga das Nações, em 18 de novembro.