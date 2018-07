Roque Júnior é demitido pelo XV de Piracicaba após derrota

Observador técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano passado, Roque Júnior está desempregado. O treinador foi demitido do cargo pela diretoria do XV de Piracicaba, neste domingo, um dia depois da quinta derrota da equipe no Paulistão, para o Linense, por 2 a 1.

"Após a derrota para o Linense, o presidente Rodrigo Boaventura conversou com o técnico e, em comum acordo, Roque Junior deixou o comando da equipe. Em breve, será anunciado o novo treinador para a sequência do Campeonato Paulista", explicou o XV, em nota oficial, neste domingo.

Em seis jogos no Paulistão, o XV só ganhou uma partida, do Red Bull Brasil, na quarta-feira. Foi este resultado que garantiu uma sobrevida a Roque Júnior, que vinha sendo criticado pela torcida e também pela imprensa local. No sábado, as rádios de Piracicaba chegaram a boicotar a entrevista coletiva do treinador.