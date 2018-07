Roque Júnior é o novo diretor de futebol do Paraná

CURITIBA - Depois do sucesso como jogador, Roque Júnior passou os últimos anos se preparando, com cursos e estágios, para um novo desafio na carreira. Nesta quinta-feira, ele foi contratado para ser o diretor de futebol do Paraná, clube que terminou em oitavo lugar na última edição do Campeonato Brasileiro da Série B. Como zagueiro, Roque Júnior defendeu equipes como Palmeiras e Milan, onde faturou vários títulos, além de ter sido titular da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial em 2002.

Ele encerrou a carreira de jogador em 2010. Depois, trabalhou como gestor do Primeira Camisa, clube do interior de São Paulo. Roque Júnior também fez cursos de gestão esportiva e para ser treinador, tendo realizado estágios em clubes como Borussia Dortmund (Alemanha), Porto (Portugal) e Athletic Bilbao (Espanha).

"Sei que o Paraná é uma equipe de tradição. Aceito agora este convite pois estou pronto para o desafio", avisou o ex-zagueiro de 37 anos. "Fui gestor de clube durante seis anos, em São José dos Campos (Primeira Camisa). Fiz um MBA em gestão esportiva e marketing e venho há anos estudando muito a parte técnica. Isso complementa toda a bagagem que tive jogando por equipes de renome, no futebol europeu e na seleção brasileira", disse Roque Júnior. "O que me seduziu foi a possibilidade trabalhar no Paraná, e as pessoas que estão aqui pensando alto para o futuro do clube."