Roque Santa Cruz promete fazer boa Copa pelo Paraguai

Roque Santa Cruz teve uma temporada discreta no Manchester City. Reserva, ele ganhou poucas oportunidades e ainda passou por uma cirurgia no joelho no ano passado. Mas apesar do panorama complicado, o atacante paraguaio prometeu fazer uma boa Copa do Mundo.

"Teremos ainda dois amistosos antes que comece o Mundial, creio que com estes jogos conseguirei adquirir meu melhor ritmo", afirmou o jogador de 28 anos. "É uma das razões para marcarmos os amistosos, para ver se os atletas que não jogaram muito consigam encontrar um pouco de ritmo".

Na terça-feira, o Paraguai foi derrotado pela Irlanda por 2 a 1. A seleção sul-americana ainda enfrenta a Costa do Marfim e a Grécia. "Estou certo de que alcançarei um bom ritmo. É duro apenas quando você joga em posição diferente pelo seu clube", afirmou o centroavante.