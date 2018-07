'Roqueiro', Muricy critica veto a jogos no Maracanã e promete rodízio no elenco Sem estádio para mandar os jogos do Flamengo, Muricy Ramalho criticou nesta sexta-feira o fechamento precoce do Maracanã, para a realização do show da banda Rolling Stones e para a adaptação do estádio para os Jogos Olímpicos. O treinador disse não entender porque o estádio pode receber um grande show, mas está vetado para jogos de futebol.