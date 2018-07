Rosario Central cai e torcida promove quebra-quebra Após 23 anos na elite do Campeonato Argentino, o Rosario Central acabou rebaixado à segunda divisão neste domingo. No jogo de volta da repescagem do Torneio Clausura, contra o All Boys, o time perdeu por 3 a 0, depois de ter empatado por 1 a 1 na ida. A derrota revoltou os torcedores do Rosario no Gigante de Arroyito e uma grande confusão se seguiu após a partida.