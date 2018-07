Rosario Central deve apresentar proposta por zagueiro do Palmeiras

O Rosario Central, da Argentina, fez sondagem e deve apresentar proposta ao Palmeiras pelo zagueiro Tobio. O defensor argentino retornou ao clube na última semana depois de ser emprestado por duas temporadas ao Boca Juniors e como não está nos planos do técnico Cuca, a diretoria vai aguardar o contato para negociar uma possível transferência.

Tobio chegou ao clube em 2014 e tem contrato até junho de 2019. No entender da comissão técnica, o setor defensivo já conta com várias opções e, assim, não necessita de mais jogadores. Cuca tem à disposição os zagueiros Mina, Edu Dracena, Luan, Juninho, Antônio Carlos e Thiago Martins, que está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho.

O argentino tem contrato com o Palmeiras até junho de 2019. Tobio foi emprestado ao Boca Juniors em junho de 2015 por um ano, período que foi renovado em 2016. Nesta última passagem, o jogador ajudou a equipe a ganhar o Campeonato Argentino. A diretoria do clube de La Bombonera não exerceu a prioridade de compra e, por isso, o defensor retornou.

Tobio tem treinado na Academia de Futebol separado do elenco profissional, em contraturno. O argentino veio ao clube por indicação do técnico argentino Ricardo Gareca, junto com outros três compatriotas. O atacante Cristaldo está no futebol do México, enquanto os outros dois reforços da ocasião continuam vinculados ao Palmeiras e estão emprestados: o atacante Mouche chegou ao Banfield na última semana e o meia Allione está no Bahia.