Rosario Central x Grêmio: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O Grêmio estreia na Libertadores nesta quarta-feira, diante do Rosario Central, às 21h30 (de Brasília), no estádio Gigante Arroyito, em Rosário, na Argentina. Líder do Campeonato Gaúcho, com 20 pontos conquistados em oito jogos, o tricolor luta para estrear com o pé direito na competição continental, seu grande objetivo na temporada.

Onde assistir Rosario Central x Grêmio ao vivo?

Rosario Central x Grêmio terá exibição do SporTV e da RBS TV, além da transmissão em tempo real do Estado. O desfalque no tricolor fica por conta do volante Michel, que não treinou com o restante dos companheiros durante a semana e não está plenamente recuperado de uma entorse. Principal contratação para a temporada, o atacante Diego Tardelli também está fora da viagem, pois ainda necessita de trabalhos específicos para estar à disposição da comissão técnica. O time deve ir à campo com a seguinte escalação: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Rômulo, Maicon, Marinho, Luan e Everton; Felipe Vizeu.

O Grêmio vem de vitória sobre o Veranópolis no Campeonato Gaúcho, por 2 a 0, na segunda-feira da semana passada. O time manteve os quatro pontos de vantagem sobre o rival Internacional com o resultado. A equipe comandada por Renato Gaúcho já está garantida nas quartas de final do Estadual.

Em péssima fase, o Rosario Central não vence há 12 partidas e é apenas o 17º colocado no Campeonato Argentino, com 22 pontos conquistados em 21 rodadas. O clube vem de empate diante do Belgrano, em casa, por 0 a 0.