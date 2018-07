Rosell se diz ansioso para renovar contrato de Guardiola

BARCELONA - Depois do título do Mundial de Clubes, o presidente do Barcelona, Sandro Rosell, não escondeu a ansiedade para garantir a permanência do técnico Josep Guardiola, cujo contrato se encerrará no fim da atual temporada.

"Ele sabe que pode fazer o que quiser. A decisão é dele. Nós faremos tudo que for possível para assegurar que ele não dirá ''não''", afirmou o dirigente, empolgado pela grande fase vivida pelo time desde a chegada do treinador.

Guardiola, de 40 anos, exibe um retrospecto espetacular no comando do Barcelona. Ele venceu 13 dos 15 torneios que disputou nos três anos de contrato com o clube. As conquistas incluem dois troféus da Liga dos Campeões, dois mundiais e três títulos seguidos do Campeonato Espanhol.

Rosell, porém, descartou maiores comoções caso não consiga renovar com Guardiola. "Não há pânico porque este clube vem antes de qualquer pessoa. O dia em que ele decidir ir embora ou que Messi decida se aposentar - e espero que esse dia demore para chegar - haverá preocupação, mas não pânico ou medo".

Questionado sobre o interesse do Barcelona no brasileiro Neymar, o presidente desconversou. "Este assunto está em ''espera''. Não está em discussão agora", afirmou Rosell.