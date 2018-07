Rosicky sofre lesão muscular e está fora do restante da Eurocopa

Ainda sem vencer, a República Checa perdeu um importante jogador para a sequência da Eurocopa. O capitão Tomas Rosicky sofreu uma lesão muscular no empate por 2 a 2 contra a Croácia, na sexta-feira, e está fora da competição.

O jogador, que deixou o Arsenal ao fim da temporada europeia, passou por exames neste sábado e teve diagnosticado um estiramento na coxa. A expectativa para recuperação é de três a seis semanas. Por isso, não poderá ajudar a equipe, mesmo que avance para a final.

Rosicky se machucou no segundo tempo da partida e não pôde ser substituído, porque o time já havia feito as três substituições. Com uma derrota e um empate, a República Checa está em terceiro lugar no Grupo D, que tem a Espanha como líder, com seis pontos, e a Croácia em segundo lugar, com quatro. A Turquia é a lanterna sem pontuar.

A República Checa volta a campo na próxima terça-feira, às 16h (horário de Brasília) para enfrentar a Turquia, no último jogo da primeira fase. Na mesma data e horário se enfrentam Espanha e Croácia no duelo que vale a liderança da chave.