Rosicky volta a treinar e deve reforçar checos na Euro

O jogador sofreu a lesão durante a vitória por 2 a 1 sobre a Grécia, no último dia 12 de junho, pela segunda rodada do Grupo A da competição. Desde então ele não mais participou de treinos da seleção checa e desfalcou o país no duelo diante da Polônia, no último sábado. Mesmo sem o jogador, substituído por Daniel Kolar, os checos bateram a equipe da casa por 1 a 0 e eliminaram um dos anfitriões desta edição do importante torneio europeu.

Jogador do Arsenal, da Inglaterra, Rosicky ainda irá realizar uma última sessão de treinos antes do jogo desta quinta, marcado para começar às 15h45 (horário de Brasília). Os checos acabaram ficando nesta quarta em Wroclaw, sua base na Eurocopa em solo polonês, por causa das más condições do campo do Estádio Nacional de Varsóvia, onde eles foram impedidos de fazer um treino de reconhecimento do local.

Por causa da lesão sofrida no jogo contra a Grécia, o departamento médico da seleção checa chegou a levar Rosicky para Praga, capital do seu país, para o atleta poder receber um tratamento mais adequado. Em seguida, ele retornou à Polônia na última terça-feira.

Rival de Portugal nas quartas de final, a República Checa se classificou para este estágio da competição como dona da melhor campanha do Grupo A, com duas vitórias e uma derrota. Já a Grécia, vice-líder da chave, terá pela frente a Alemanha nesta sexta-feira, em Gdansk, na Polônia, em outro duelo que valerá uma vaga nas semifinais.