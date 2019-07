Com dores na panturrilha, Rossi é desfalque mais uma vez em treino do Vasco

Em mais um dia de trabalho em Foz do Iguaçu, onde treina na reta final desta intertemporada, o Vasco não pôde contar novamente com o atacante Rossi nesta terça-feira. O jogador fez apenas trabalho de fisioterapia no hotel da equipe, sem trabalhar com os companheiros e com o técnico Vanderlei Luxemburgo no gramado do Estádio Pedro Basso.

Rossi acusou dores na panturrilha no treino de segunda-feira, durante a atividade de segunda, dois dias depois de participar da vitória do Vasco sobre o Foz do Iguaçu por 3 a 1, na noite de sábado, em amistoso disputado no Estádio do ABC. Foi o último teste da equipe carioca antes da retomada do Brasileirão.

O Vasco não deu detalhes sobre a lesão sofrida pelo atacante. E nem revelou que o problema surgiu no amistoso ou no treino de segunda.

Sem Rossi e também sem maiores problemas de lesão, o técnico Vanderlei Luxemburgo aproveitou a atividade do dia para dar atenção especial às finalizações. Os chutes surgiram de bola parada e também de cruzamentos na área, pelos dois lados do gramado, com o auxílio dos laterais.

Em momento mais positivo no ano, após amargar a lanterna e a zona de rebaixamento no início do Brasileirão, o Vasco retoma os jogos oficiais no fim de semana. O primeiro desafio será o Grêmio, em Porto Alegre, no sábado, na partida que vai abrir a 10ª rodada do Brasileirão, a primeira após a disputa da Copa América.

Após emplacar boa sequência no campeonato antes da paralisação, em junho, o time carioca chegou aos nove pontos e subiu para o 15º posto da tabela, deixando para trás a zona da degola.