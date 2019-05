Rossi dispara após Vasco sofrer empate no fim: 'Precisamos ter vergonha na cara'

Rossi disparou contra a própria equipe do Vasco após o time sofrer o empate por 1 a 1 no minuto final do duelo contra o Avaí, neste domingo, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, claramente nervoso, afirmou que o elenco precisa ter "vergonha na cara".

"Nos sacrificamos para fazer o gol para depois tomar no último minuto. A torcida compareceu, praticamente encheu o estádio e, no vacilo, sofremos o gol. Precisamos ter vergonha na cara, porque não podemos levar um gol desse. Tem que ter vergonha na cara", disparou Rossi.

Autor do único gol vascaíno no duelo, o zagueiro Ricardo Graça minimizou a declaração do companheiro da equipe, mas também se mostrou chateado com o resultado. "Precisamos fazer mais e falar menos. Todo mundo está aborrecido. A cobrança precisa existir. Tem discussão em campo e tem fora dele. Quem quer ser vencedor, é isso. Empate tem que doer, tem que ficar puto. Agora vamos escutar o que o professor (Luxemburgo) tem a dizer, para que possamos começar a vencer", finalizou.

O empate levou o Vasco a terminar a quinta rodada do Brasileirão na lanterna, com apenas dois pontos, contra quarto da Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Vasco agora tem uma semana para trabalhar a fim de buscar a reabilitação diante do Fortaleza, em partida marcada para o próximo domingo, às 19 horas, no Castelão.