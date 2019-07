Rossi elogia Luxemburgo e promete Vasco mais forte em amistoso com o Atlético-GO

O atacante Rossi prometeu um Vasco diferente no amistoso desta quinta-feira, diante do Atlético-GO, às 16 horas, em São Januário. Motivo: o trabalho feito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo durante o período de parada do Campeonato Brasileiro por causa da Copa América.

"Avaliamos o trabalho dele (Luxemburgo) da melhor forma possível. Ficamos durante muito na expectativa de saber quem seria o treinador. Se viria alguém de fora ou se iriam efetivar o Valadares (ex-técnico interino). Quando (o clube) anunciou o Vanderlei, fiquei muito feliz, pois sabia que iríamos evoluir bastante com o trabalho dele. Tenho certeza de que iremos crescer ainda mais depois dessa parada", afirmou o jogador, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O estilo rígido durante os treinamentos é destacado por Rossi, que aprovou também a contratação dos reforços. "Essa forma dele incentivar acaba deixando a gente mais motivado e esperto. Ficamos muito felizes por termos no comando da nossa equipe um cara vitorioso. É um cara que cobra muito. Nosso rendimento cresceu bastante após a chegada dele. Com essa parada, ele tem trabalhado ainda mais forte para fazermos um Brasileiro acima das expectativas. Temos treinado bastante a parte física em dois períodos. Nosso entrosamento também tem aumentado, principalmente com a chegada de peças novas, como o Marquinho e o Richard", assegurou.

Em 15º lugar no Campeonato Brasileiro, com nove pontos, o Vasco volta a atuar oficialmente no dia 13 de julho, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela décima rodada da competição nacional. Rossi não considera o adversário favorito a vencer o confronto, apesar de jogar em casa e hoje contar com time considerado mais qualificado que o vascaíno.

"Vamos tentar retomar nossa caminhada no Brasileiro como terminamos, com vitória. Iremos enfrentar um time que é muito forte, mas o Vasco tem camisa e possui plenas condições de voltar de lá com os três pontos. Queremos sair de uma vez por todas dessa zona da confusão, ganhar os jogos, ser bastante forte em casa, diante da nossa torcida", projetou o atacante.