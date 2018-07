Rossi empata contra Valencia e mantém Villarreal em 3o

O atacante italiano roubou a bola e conferiu seu oitavo gol na temporada aos 28 minutos do segundo tempo, depois que Aritz Aduriz abriu o placar para o Valencia aos 21 minutos de jogo.

Assolado por contusões, o Valencia viu o zagueiro lituano Marius Stankevicius ser expulso a 10 minutos do encerramento, mas o Villareal não soube capitalizar e virar o jogo e perdeu seu 100 por cento de aproveitamento em casa nesta temporada.

O Villarreal acumula 24 pontos em 12 jogos, quatro atrás do segundo colocado Barcelona e cinco atrás do Real Madrid, líder invicto. O Valencia permanece na quarta colocação com 21 pontos.