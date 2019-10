Rossi indica opções para a vaga de Talles Magno e elogia elenco do Vasco

O Vasco sofreu uma baixa de peso para os seus próximos compromissos, já que Talles Magno vai servir a seleção brasileira no Mundial Sub-17, torneio a ser disputado no País entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro, mas tem opções para repor essa ausência. Essa foi a avaliação do atacante Rossi, que citou Felipe Ferreira, Marquinho, Bruno César e Valdivia como opções para a vaga da revelação do clube.

"Não tem 11 titulares, não. Nosso grupo é recheado de jogadores de qualidade. Tem Marquinho, Bruno César, Valdivia, Tiago Reis, que fez ótimo treino na segunda-feira. O Talles vai fazer falta, porque é um dos jogadores que quebram a linha. Mas o Felipe Ferreira entrou muito bem. Temos peças boas para suprir a ausência dele", afirmou o jogador, na véspera do clássico com o Botafogo, marcado para São Januário, às 21h30, válido pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A escalação de um quarteto ofensivo, como aconteceu na vitória sobre o Fortaleza, também foi analisado pelo atacante. "Se a gente jogar com o Felipe Ferreira, por exemplo, é um cara com mais toque de bola, nosso time busca ficar mais com a bola. Com quatro jogadores no ataque, ficamos mais rápidos na frente, explorando o contra-ataque."

Segundo o atacante, o importante é o time somar o máximo de pontos rapidamente, principalmente dentro de casa, para escapar de vez do risco de rebaixamento no Brasileirão. No momento, o Vasco tem 31 pontos, em 12.º lugar. "Todo jogo agora é decisivo, o campeonato vem afunilando. O professor (Vanderlei Luxemburgo) tem passado isso: quanto mais a gente somar, somar logo os 45 pontos para ter uma sobra na final e buscar coisas grandes."

Rossi fez questão de elogiar o trabalho de Alberto Valentim, técnico que vai fazer sua estreia no Botafogo. "Tem que tomar cuidado com as jogadas ensaiadas dele. A gente sabe que ele gosta de treinar jogadas ensaiadas. Quase nos surpreendeu em Florianópolis. Vamos ficar ligados para não sermos surpreendidos", referindo-se ao fato de Valentim ter treinado anteriormente o Avaí.