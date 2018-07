Rossi mantém Villarreal na disputa por vaga na Liga dos Campeões

O atacante italiano marcou após ser derrubado na área quando faltavam 19 minutos para o final da partida no estádio Madrigal.

O jogador de 24 anos fez 16 gols nesta temporada e deixou o Villarreal, quarto na tabela, com 57 pontos, superando por nove o Athletic Bilbao, na quinta colocação, restando seis rodadas para o fim do torneio.

A equipe do Barcelona lidera a classificação com 85 pontos, oito à frente do Real Madrid.

O Villarreal enfrenta o Porto nas semifinais da Liga Europa. O jogo de ida acontecerá em Portugal no dia 5 de maio.

(Por Mark Elkington)