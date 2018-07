Rossi marca após quase dois anos e Fiorentina vence

Rossi não anotava um gol desde 1º de outubro de 2011, quando balançou as redes do Zaragoza, pelo Campeonato Espanhol. Depois ainda jogou uma partida pela seleção italiana e outras quatro pelo Villarreal antes de romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Rossi sofreu a lesão na partida contra o Real Madrid, em 26 de outubro de 2011. Foi operado e tinha previsão de retorno para dali a seis meses, prazo que se completaria no fim de abril de 2012. Mas, naquele mês, o atacante voltou a sofrer uma lesão no mesmo joelho, um ruptura no ligamento cruzado anterior, e teve que passar por uma nova cirurgia.

Ainda se recuperando, foi contratado em janeiro pela Fiorentina, mas só conseguiu fazer um jogo pelo clube, em maio. Como participou normalmente da pré-temporada, começou o Italiano como titular. Nesta segunda, recebeu assistência de Cuadrado para marcar o primeiro gol da Fiorentina, aos 14 minutos do primeiro tempo. Ele usava a camisa com o número 49 às costas, homenagem ao pai, que nasceu em 1949 e faleceu no ano passado.

Ainda no primeiro tempo, o Catania, que jogou com nove argentinos no time titular (e mais um entrou no segundo tempo), empatou com Barrientos. Na etapa final, o chileno Pizarro anotou para o time da casa e decretou a vitória da Fiorentina.