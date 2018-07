Rossi marca de pênalti e Villarreal vence o Zaragoza

Com sua 12.ª vitória em casa no Espanhol, o Villarreal chegou a 57 pontos, em quarto. O Valencia tem 63. Os dois times têm considerável vantagem sobre o Athletic de Bilbao, quinto, deixando encaminhada a vaga para a Liga dos Campeões. Quem ficar em terceiro, porém, vai direto à chave de grupos. O quarto joga a fase classificatória.

Do outro lado da tabela, o Zaragoza fecha a rodada voltando para a zona de rebaixamento, em 18.º, com 33 pontos. Mesma pontuação do Málaga, que venceu seu jogo no sábado e ficou à frente pelo saldo de gols.

No El Madrigal, o único gol da partida foi marcado de pênalti, aos 25 minutos do segundo tempo, por Rossi. O italiano chegou a 16 tentos no Campeonato Espanhol, assumindo a quarta posição na artilharia, atrás apenas de Messi, Cristiano Ronaldo e Villa.