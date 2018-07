Rossi terá último teste pela Itália em amistoso contra Irlanda

ROMA - Giuseppe Rossi vai jogar no amistoso preparatório contra a Irlanda no sábado, em Londres, na tentativa de garantir uma vaga na seleção italiana escolhida pelo técnico Cesare Prandelli para disputar a Copa do Mundo no Brasil.

Rossi entrou como titular apenas duas vezes em 2014 depois de sofrer uma série de lesões no joelho, mas está listado entre os titulares para enfrentar a Irlanda, uma partida que vai ser usada por Prandelli para testar a condição física do jogador nascido nos Estados Unidos antes de decidir a lista final dos 23 que irão ao Mundial.

"Vejo nele algo especialmente incrível. Sua calma interna e seu desejo de superar qualquer dificuldade", disse Prandelli na coletiva de imprensa desta sexta-feira no centro de treinamento italiano em Coverciano. "Temos a partida de amanhã e vamos colocar de lado os sentimentos positivos que temos pelo garoto.

"Precisamos ver como ele reage à pressão, aos choques físicos, e precisamos vê-lo sem medo de entrar nas disputas.

"Ele foi aprovado em todos os testes físicos e psicológicos até agora. O que nós precisamos entender é se psicologicamente ele pode realizar certos movimentos."

Rossi vai fazer dupla com Ciro Immobile, que de acordo com a mídia italiana será transferido para o Borussia Dortmund na próxima temporada, após Juventus e Torino chegarem a um acordo sobre a vende do jovem atleta ao time alemão.

A Itália inicia sua campanha no Mundial contra a Inglaterra em Manaus, no dia 14 de junho, e Prandelli prevê enfrentar jogos difíceis pelo Grupo D, que inclui ainda Uruguai e Costa Rica.