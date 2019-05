Rossi vê evolução no lanterna Vasco e projeta bom jogo diante do Santos

Um dos melhores em campo no empate diante do Corinthians, sábado passado, em Manaus, o atacante Rossi demonstrou otimismo quanto ao futuro do Vasco no Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, em entrevista coletiva, apesar do time estar em último na classificação, com apenas um ponto.

"Sabemos da melhora, atuamos bem no último jogo, vimos uma evolução no time. Pedimos um voto de confiança do torcedor. Com o apoio deles, com certeza nós sairemos dessa parte incômoda da tabela", disse o atacante, pedindo uma trégua da torcida, que tem feito vários protestos.

O jogador também projetou o que espera para o duelo de domingo, contra o Santos, no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os times vão se enfrentar pela terceira vez no ano. As equipes já se duelaram pela Copa do Brasil, com uma vitória para cada lado. O time de Vila Belmiro venceu em casa, por 2 a 0, e perdeu em São Januário, por 2 a 1, mas garantiu vaga nas oitavas de final da competição nacional.

"É um jogo num cenário diferente, pelo Campeonato Brasileiro. Já estudamos bastante o Santos, sabemos bem das armas do Sampaoli. Acredito que o torcedor verá um Vasco diferente. Vamos buscar a vitória lá no Pacaembu", afirmou Rossi.

O camisa 7 ressaltou a dificuldade em disputar o Brasileirão, mas projetou uma recuperação do Vasco já nas próximas rodadas. "Jogar no Vasco sempre vai ter pressão. Vamos ao Pacaembu, sabendo que precisaremos nos arriscar, mas o treinador vai saber armar o time preparado para isso. A prioridade é o Brasileiro. Esperamos fazer um bom primeiro turno. Todo adversário na competição é difícil. É só jogo cascudo. Quem veste a camisa do Vasco tem que estar acostumado com esse tipo de jogo. A atitude do último jogo demonstrou o brio do time. Vamos brigar para colocar o Vasco lá em cima", comentou.

O Vasco soma apenas um ponto no Brasileiro, após três jogos. Além do empate com o Corinthians, o time carioca perdeu para o Athletico-PR, por 4 a 1, em Curitiba, na estreia, e foi derrotado pelo Atlético-MG, em casa, por 2 a 1.